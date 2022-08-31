В возрасте 74 лет умер бывший мэр Верхней Пышмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В возрасте 74 лет из жизни ушёл бывший мэр Верхней Пышмы и Почётный гражданин города Владимир Лешков. Об этом накануне сообщили на официальной странице администрации городского округа во «ВКонтакте».В качестве главы города он был избран в 1997 году. Период его работы совпал с экономическими реформами и переменами в системе управления. В то время в городе не выплачивались пенсии и зарплаты бюджетникам, задерживались выплаты на предприятиях, росли долги перед энергетиками.«В этих условиях проявилось лешковское умение мыслить стратегически. Была разработана стратегия приватизации, муниципальная собственность не ушла на сторону и была приватизирована трудовыми коллективами», – вспомнили в пресс-службе администрации.Также в конце 1997 года под его руководством был принят первый в истории города план социально-экономического развития Верхней Пышмы на 1997-2000 годы. Благодаря нему в городе была оптимизирована и реконструирована инфраструктура, а также завершена газификация Верхней Пышмы и ближайших посёлков.