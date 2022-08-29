В Екатеринбурге неизвестный запинал пенсионера возле станции метро «Проспект Космонавтов»
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестный напал на, предположительно, 80-летнего пенсионера и запинал его ногами. Инцидент произошёл 2 сентября возле станции метро «Проспект Космонавтов» в районе десяти часов вечера.
Об этом паблику «Инцидент Екатеринбург» рассказала одна из очевидцев. По её словам, нападавший завёл пожилого человека за ларьки и начал избивать. Пенсионер стал кричать и просить о помощи, и тогда неравнодушная горожанка прошла следом и пригрозила мужчине полицией.
Со слов девушки, после этого нападавший что-то забрал у старика и сбежал.
Подняться пожилому мужчине помогли прохожие. Они вызвали скорую, а затем вышли на дорогу, чтобы остановить проезжавший мимо автомобиль ППСП.
«С нас взяли показания, а пенсионера увезли на скорой», – сказала местная жительница.
В УМВД по Екатеринбургу паблику заявили, что сообщений о подобных инцидентах к ним не поступало.
Напомним, что под Екатеринбургом в посёлке Исток на 16-летнюю школьницу напали с ножом. В результате девушка была госпитализирована. Позже нападавший был задержан.
Об этом паблику «Инцидент Екатеринбург» рассказала одна из очевидцев. По её словам, нападавший завёл пожилого человека за ларьки и начал избивать. Пенсионер стал кричать и просить о помощи, и тогда неравнодушная горожанка прошла следом и пригрозила мужчине полицией.
Со слов девушки, после этого нападавший что-то забрал у старика и сбежал.
Подняться пожилому мужчине помогли прохожие. Они вызвали скорую, а затем вышли на дорогу, чтобы остановить проезжавший мимо автомобиль ППСП.
«С нас взяли показания, а пенсионера увезли на скорой», – сказала местная жительница.
В УМВД по Екатеринбургу паблику заявили, что сообщений о подобных инцидентах к ним не поступало.
Напомним, что под Екатеринбургом в посёлке Исток на 16-летнюю школьницу напали с ножом. В результате девушка была госпитализирована. Позже нападавший был задержан.
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