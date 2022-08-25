Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в нападении на школьницу
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В посёлке Исток под Екатеринбургом задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на 16-летнюю школьницу. В результате инцидента у девушки оказалось изрезано лицо.
О произошедшем сообщает портал E1.RU со ссылкой на местных жителей. По данным издания, на школьницу напали в районе улицы Специалистов в середине дня. Из кустов выскочил мужчина и накинулся на девушку с ножом.
Издание Ura.ru сообщает, что школьница была госпитализирована в тяжёлом состоянии с ранениями шеи и головы.
В пресс-службах регионального Следственного комитета, свердловской полиции и областного Минздрава ситуацию на данный момент не прокомментировали.
О произошедшем сообщает портал E1.RU со ссылкой на местных жителей. По данным издания, на школьницу напали в районе улицы Специалистов в середине дня. Из кустов выскочил мужчина и накинулся на девушку с ножом.
Издание Ura.ru сообщает, что школьница была госпитализирована в тяжёлом состоянии с ранениями шеи и головы.
В пресс-службах регионального Следственного комитета, свердловской полиции и областного Минздрава ситуацию на данный момент не прокомментировали.
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