В уральской столице почтили память жертв террора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Екатеринбурге у памятника «Чёрный тюльпан» почтили память погибших жертв террора. Дата приурочена к окончанию трагических событий в Беслане в 2004 году.«Сегодня в уральской столице прошли мероприятия, посвященные профилактике терроризма и борьбе с нетерпимостью. Память погибших почтили в ходе богослужений в храмах и мечетях Екатеринбурга», – сообщили в мэрии города.Помимо горожан и жителей региона в мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти, силовых ведомств, Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций.В завершение церемонии уральцы возложили цветы к «Чёрному тюльпану» и зажгли свечи у подножья парапета мемориала.