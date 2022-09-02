В уральской столице почтили память жертв террора
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Екатеринбурге у памятника «Чёрный тюльпан» почтили память погибших жертв террора. Дата приурочена к окончанию трагических событий в Беслане в 2004 году.
«Сегодня в уральской столице прошли мероприятия, посвященные профилактике терроризма и борьбе с нетерпимостью. Память погибших почтили в ходе богослужений в храмах и мечетях Екатеринбурга», – сообщили в мэрии города.
Помимо горожан и жителей региона в мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти, силовых ведомств, Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций.
В завершение церемонии уральцы возложили цветы к «Чёрному тюльпану» и зажгли свечи у подножья парапета мемориала.
«Сегодня в уральской столице прошли мероприятия, посвященные профилактике терроризма и борьбе с нетерпимостью. Память погибших почтили в ходе богослужений в храмах и мечетях Екатеринбурга», – сообщили в мэрии города.
Помимо горожан и жителей региона в мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти, силовых ведомств, Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций.
В завершение церемонии уральцы возложили цветы к «Чёрному тюльпану» и зажгли свечи у подножья парапета мемориала.
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