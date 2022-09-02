Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Подростков из Нижневартовска, которые сбежали от своих родителей, нашли в Екатеринбурге. Их задержали и отправили в центр временного содержания, где они находились до тех пор, пока за ними не приехали родные.Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, накануне одна из матерей обратилась в полицию и сообщила о том, что её сын пропал и не отвечает на звонки. То же произошло и с его другом.Дозвониться до юношей удалось правоохранителям. Подростки ответили, что с ними всё в порядке, однако говорить о том, где они находятся, несовершеннолетние не стали. Позже выяснилось, что ребята уехали в Сургут и купили там на железнодорожном вокзале билеты до Екатеринбурга. Там их и задержали.