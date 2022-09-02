Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Подростков из Нижневартовска, которые сбежали от своих родителей, нашли в Екатеринбурге. Их задержали и отправили в центр временного содержания, где они находились до тех пор, пока за ними не приехали родные.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, накануне одна из матерей обратилась в полицию и сообщила о том, что её сын пропал и не отвечает на звонки. То же произошло и с его другом.
Дозвониться до юношей удалось правоохранителям. Подростки ответили, что с ними всё в порядке, однако говорить о том, где они находятся, несовершеннолетние не стали. Позже выяснилось, что ребята уехали в Сургут и купили там на железнодорожном вокзале билеты до Екатеринбурга. Там их и задержали.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, накануне одна из матерей обратилась в полицию и сообщила о том, что её сын пропал и не отвечает на звонки. То же произошло и с его другом.
Дозвониться до юношей удалось правоохранителям. Подростки ответили, что с ними всё в порядке, однако говорить о том, где они находятся, несовершеннолетние не стали. Позже выяснилось, что ребята уехали в Сургут и купили там на железнодорожном вокзале билеты до Екатеринбурга. Там их и задержали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
02 сентября 2022
02 сентября 2022
В Екатеринбурге за три дня задержали 15 пьяных водителей
30 августа 2022
30 августа 2022
В уральской столице задержали очередного курьера мошенников
27 августа 2022
27 августа 2022