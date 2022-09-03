Мальчика, которого продавала мать, отвезут из Екатеринбурга в Киргизию
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мальчика, которого мать пыталась продать за 300 тысяч рублей, отвезут в Киргизию к его бабушке, так как в Екатеринбурге у него нет родственников. Там будет решаться вопрос о его будущем.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отчима ребёнка. Сейчас он собирает необходимые документы для органов опеки и попечительства, чтобы вернуть его, если бабушка откажется от мальчика. Ранее он утверждал, что он не знал о криминальной сделке своей сожительницы.
Напомним, что в уральской столице женщина пыталась продать сына от первого брака якобы для того, чтобы поправить материальное положение.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отчима ребёнка. Сейчас он собирает необходимые документы для органов опеки и попечительства, чтобы вернуть его, если бабушка откажется от мальчика. Ранее он утверждал, что он не знал о криминальной сделке своей сожительницы.
Напомним, что в уральской столице женщина пыталась продать сына от первого брака якобы для того, чтобы поправить материальное положение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на Трактовой произошла авария с участием ребёнка
27 августа 2022
27 августа 2022
Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге
01 сентября 2022
01 сентября 2022