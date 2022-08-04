В Екатеринбурге задержали женщину, продавшую своего сына за 300 тысяч рублей

– Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, так как ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося. В семье, кроме этого мальчика, есть ещё двое детей: младшая дочь и старший сын, – отметил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге местной жительнице предъявили обвинение в торговле собственным сыном. Она продала семилетнего мальчика за 300 тысяч рублей.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в конце июля уроженка одной из бывших союзных республик разместила в соцсети объявление о том, что готова продать своего семилетнего сына в другую семью. В ходе общения с «потенциальной покупательницей» женщина уточнила, что просит за ребенка 300 тысяч рублей.По данным телеграм-канал Baza, женщина решилась продать сына от первого брака, так как тот не ладил с ее новым мужем, да и семья была в долгах. О бизнес-схеме узнала организация, которая борется с торговлей людьми, «Альтернатива». Один из ее волонтеров как раз и связался с женщиной уже под видом покупателя и предложил встретиться для сделки в торговом центре.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что после получения сообщения о намерении женщины продать своего ребенка, началась подготовка к проведению «оперативного эксперимента». В одном из ТРЦ Екатеринбурга подозреваемой передали часть денег за сына. После этого ничего не подозревающую женщину задержали с поличным.Ранее задержанная не привлекалась к уголовной ответственности. Однако в отношении нее было возбуждено административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом.Супруг женщины заявил, что не знал о криминальной сделке жены. Ребенка поместили в больницу для оказания медицинской помощи. Затем будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания.Задержанной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.