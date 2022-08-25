Еще одна авиакомпания будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Астрахань

14.52 Пятница, 2 сентября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Икар» начнется выполнять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Астрахань. Полеты будут осуществляться с 5 сентября на самолетах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Кольцово, рейсы по данному маршруту запланированы дважды в неделю: по понедельникам и пятница. Вылет из Екатеринбурга – в 23.50, прибытие в Астрахань – в 01.30. Обратный рейс – в 19.50, прибытие в Кольцово – в 22.50.

Напомним, что в июле полеты из Екатеринбурга в Астрахань стала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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