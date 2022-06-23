Из аэропорта Кольцово открываются рейсы в Астрахань

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются рейсы в Астрахань. Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».Прямые регулярные рейсы в Астрахань запустят с 8 июля. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 по вторникам и пятницам.Вылет из Екатеринбурга назначен на 15:45, прилеты – на 17:10. Вылет из Астрахани – в 18:10, прибытие в Кольцово – в 21:30.Ранее регулярные рейсы в Астрахань в новейшей истории аэропорта Кольцово не выполнялись.