Из аэропорта Кольцово открываются рейсы в Астрахань
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются рейсы в Астрахань. Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии».
Прямые регулярные рейсы в Астрахань запустят с 8 июля. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 по вторникам и пятницам.
Вылет из Екатеринбурга назначен на 15:45, прилеты – на 17:10. Вылет из Астрахани – в 18:10, прибытие в Кольцово – в 21:30.
Ранее регулярные рейсы в Астрахань в новейшей истории аэропорта Кольцово не выполнялись.
Прямые регулярные рейсы в Астрахань запустят с 8 июля. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 по вторникам и пятницам.
Вылет из Екатеринбурга назначен на 15:45, прилеты – на 17:10. Вылет из Астрахани – в 18:10, прибытие в Кольцово – в 21:30.
Ранее регулярные рейсы в Астрахань в новейшей истории аэропорта Кольцово не выполнялись.
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