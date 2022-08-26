Коронавирус выявили еще у 1 551 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 1 551 случай коронавирус. Всего в регионе зафиксировано 473 708 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 910 пациентов. Общее число вылечившихся – 450 281.
От коронавируса умерли еще два человека. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 10 804 летальных исхода.
В связи с выздоровлением выписали 910 пациентов. Общее число вылечившихся – 450 281.
От коронавируса умерли еще два человека. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 10 804 летальных исхода.
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