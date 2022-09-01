В Екатеринбург прибыл глава МЧС Александр Куренков
Общество
Фото: ЕАН
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Куренков прилетел в Екатеринбург, сообщает ЕАН.
В Екатеринбурге Александр Куренков принимает участие в церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Во время церемонии он поздравил курсантов и пожелал им успехов.
Также Куренков сегодня будет присутствовать при вручении наград сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области, которые отличились на службе. Ожидается, что после этого глава МЧС встретится с представителями регионального правительства.
В Екатеринбурге Александр Куренков принимает участие в церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Во время церемонии он поздравил курсантов и пожелал им успехов.
Также Куренков сегодня будет присутствовать при вручении наград сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области, которые отличились на службе. Ожидается, что после этого глава МЧС встретится с представителями регионального правительства.
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