В Екатеринбург прибыл глава МЧС Александр Куренков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Куренков прилетел в Екатеринбург, сообщает ЕАН.В Екатеринбурге Александр Куренков принимает участие в церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Во время церемонии он поздравил курсантов и пожелал им успехов.Также Куренков сегодня будет присутствовать при вручении наград сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области, которые отличились на службе. Ожидается, что после этого глава МЧС встретится с представителями регионального правительства.