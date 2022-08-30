Густой туман окутал Екатеринбург
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Сегодня утром столицу Урала окутал густой туман. Сейчас он уже понемногу развеивается, но буквально пару часов назад видимость была почти на нуле.
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что появление тумана связано с тем, что в воздухе много влаги, к тому же наступила осень. Но уже завтра тумана быть не должно, так как придет другая воздушная масса.
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что появление тумана связано с тем, что в воздухе много влаги, к тому же наступила осень. Но уже завтра тумана быть не должно, так как придет другая воздушная масса.
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