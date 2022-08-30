УГМК помогла собрать в школу 1330 ребят



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

К 1 сентября работники УГМК провели акцию «Собери ребенка в школу». В холлах предприятий и организаций компании появились «школьные доски», на которых были наклеены бумажные кленовые листочки с именами ребят, которым нужна помощь в подготовке к учебе. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники социальных учреждений. Каждый сотрудник мог взять себе листок и внести свой вклад в это благое дело, купив пеналы, краски, альбомы, цветную бумагу, картон, клей, ножницы, пластилин и многие другие необходимые школьнику вещи и принадлежности.В Ревде воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обнаружили в пакетах и больших коробках яркие портфели, пеналы, тетради и многое другое, причем все это для детей различных возрастов: от начальных до выпускных классов. Сейчас в реабилитационном центре проживает 21 ребенок, из которых 18 учатся в школе. Теперь каждый из них сможет пойти учиться с собственным набором канцелярских принадлежностей, который будет отличаться от других.В Екатеринбурге в сотрудничестве с администрацией и Комплексным центром социального обслуживания Ленинского района участниками акции также оказана адресная помощь 42-м детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.В Верхней Пышме все собранные для детей школьные предметы и принадлежности организаторы передали в городской центр социальной помощи семье и детям «Солнышко».В Медногорске часть школьных наборов участники акции вручили ученикам городской школы №1 29 августа, а остальные передали в отдел социальной защиты города для последующего распространения среди многодетных семей.Детям Хайбуллинского района – а живут они все в разных населенных пунктах – помимо школьных наборов лично презентовали комплекты школьной и спортивной формы, обувь и интересную книжку.В Учалах на празднике в городском Парке культуры и отдыха местному центру «Семья» были переданы кроме школьных принадлежностей 50 ортопедических ранцев – 25 для мальчиков и 25 для девочек.Для воспитанников детского дома № 2 в Кемерово в ходе акции оказалось собрано так много школьных наборов, что частью из них руководство социального учреждения решило поделиться с выпускниками, которые 1 сентября сядут за парты разных учебных заведений города.В Реже активисты решили не оставлять без внимания и детей дошкольного возраста, в чьи семьи привезли ученические принадлежности. Малышам купили развивающие игры и сладкие подарки.Всего благодаря помощи УГМК 1330 ребят в 24 городах и поселках девяти регионов страны пошли в школу, экипированные учебными принадлежностями, ранцами и другими необходимыми вещами и предметами.