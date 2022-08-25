В Екатеринбурге на два года перекрыли улицу Вайнера

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 сентября, в Екатеринбурге закрыли движение по четной стороне улицы Вайнера от Антона Валека до проспекта Ленина. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2024 года.Напомним, что дорогу перекрыли ради строительства комплекса зданий. По территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на Вайнера до проспекта Ленина организуют одностороннее движение.В обратном направлении можно будет заехать по улице Маршала Жукова через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4.