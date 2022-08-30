Мобильный пунт вакцинации открылся в ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В торгово-развлекательном центре «Радуга Парк» в Екатеринбурге вчера, 31 августа, открылся Центр здоровья и мобильный пункт вакцинации. Желающие старше 18 лет могут здесь поставить прививки против коронавируса, гриппа, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, дифтерии и гепатита В.Пункт вакцинации работает с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября. В будни прививку можно поставить с 16.00 до 20.00, в выходные – с 14.00 до 18.00. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.Кроме того, посетители площадки «ПРО важное» могут узнать уровень общего холестерина, глюкозы, кислорода в крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти ЭКГ, кардиовизор и профосмотр полости рта, а также получить консультацию терапевта. В отдельные дни марафона будут работать офтальмологический модуль и передвижной флюорограф.Социальный марафон «ПРО важное» продлится в торговом центре до 9 октября. Горожан ждут тематические недели «ПРО здоровье, которое нельзя забывать», «ПРО стиль и красоту в каждом дне», «ПРО спорт, с которым отдыхаешь», «ПРО питомцев, которые всегда ждут», «ПРО туризм и отдых, которые всегда рядом».