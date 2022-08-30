В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел праздник знаний



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Технический университет УГМК в Верхней Пышме провел День знаний для первокурсников, школьников и их родителей в новом формате – праздник перерос в большое знакомство с возможностями корпоративного вуза, с которыми ознакомили и почетных гостей – губернатора региона Евгения Куйвашева и Почетного гражданина Свердловской области Андрея Козицына.Производства и технологии развиваются, с каждым днём требуется все больше профессиональных кадров, и одной из задач современных систем их подготовки является развитие в молодежи интереса к обучению. Поэтому даже такой традиционный праздник, как 1 сентября, в Техническом университете решили провести насыщенно и содержательно: сделать своеобразный День открытых дверей – как для тех, кто уже поступил в вуз, так и для школьников, которые еще не сделали свой выбор будущей профессии. Показать им, как интересна и многогранна современная горно-металлургическая отрасль и те возможности, которые открывает перед ними Уральская горно-металлургическая компания.На множестве площадок участники могли посетить лекции, мастер-классы, семинары и лабораторные практикумы. Для гостей студенты-старшекурсники и преподаватели провели не только экскурсии, где можно было изучить различные виды руд и пород, увидеть вживую процесс рождения металла, но и попробовать себя в роли настоящего инженера – на виртуальных тренажерах управлять процессами реального предприятия, собрать систему управления «умным» домом и даже обогатить руду. А самые активные школьники, участники проекта «Технолидер», презентовали гостям свои инновационные решения технологических задач.Пройдя по лабораториям и аудиториям, посетители смогли увидеть живой процесс обучения и детей, и опытных специалистов. В настоящее время Технический университет выступает в качестве базы, которая объединяет профессиональную ориентацию школьников к инженерным специальностям, дополнительное обучение детей, получение высшего и дополнительного профессионального образования студентами и действующими работниками предприятий отрасли. Кроме этого в вузе на современном уровне созданы условия для научных исследований металлургических процессов компании, исследований в области энергетики и автоматизации процессов и производств, в которых могут принимать участие и обучающиеся.