Еще 1 452 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 1 452 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 470 713 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 673 пациентов. Общее число вылечившихся – 448 550.От коронавируса умер один человек. С начала пандемии зарегистрирован 10 801 летальный исход.