Еще 1 452 свердловчанина заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 1 452 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 470 713 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 673 пациентов. Общее число вылечившихся – 448 550.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии зарегистрирован 10 801 летальный исход.
В связи с выздоровлением выписали 673 пациентов. Общее число вылечившихся – 448 550.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии зарегистрирован 10 801 летальный исход.
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