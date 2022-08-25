В Парке Маяковского на этой неделе танцуют балет и дают интернациональный концерт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пользуясь тем, что начало сентября в Екатеринбурге обещает быть тёплым и солнечным, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского продолжает устраивать мероприятия на свежем воздухе. На эту неделю запланировано два культмассовых события.Вечером в пятницу, 2-го сентября ЦПКиО посетят артисты театра «Урал Опера Балет». Но не для того, чтобы прогуляться по парку или покататься на его аттракционах. Балетные артисты продемонстрируют «праздно шатающимся» своё искусство, в основном — фрагменты из новых постановок и примеры современной хореографии. Их выступление начнётся в 18:30, а посмотреть его можно будет совершенно бесплатно.А спустя пару дней, в воскресенье, 4-го сентября, Парк Маяковского большим концертом отметит День народов Среднего Урала. Программа его составлена таким образом, что на одной сцене с народными песнями и мелодиями выступят представители самых разных национальностей. Но одним концертом праздник не ограничится. На территории парка посетителей будут угощать блюдами национальных кухонь, а на мастер-классах поучат рукоделить в различных этнических стилях.