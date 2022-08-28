Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в последний день лета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на последний день лета. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.