Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области в последний день лета
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на последний день лета. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 31 августа, в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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