Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали более 22 тысяч случаев ОРВИ за неделю. Из них в Екатеринбурге – 11,5 тысячи.Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в структуре заболеваемости 59% составляют взрослые, а 41% – дети. Показатель заболеваемости выше среднеобластного в Асбестовском городском округе, Краснотурьинске, Верх-Нейвинском и ЗАТО Свободный.Эпидемиологи советуют свердловчанам вакцинироваться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции, носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и вести здоровый образ жизни.