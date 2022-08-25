Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали более 22 тысяч случаев ОРВИ за неделю. Из них в Екатеринбурге – 11,5 тысячи.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в структуре заболеваемости 59% составляют взрослые, а 41% – дети. Показатель заболеваемости выше среднеобластного в Асбестовском городском округе, Краснотурьинске, Верх-Нейвинском и ЗАТО Свободный.
Эпидемиологи советуют свердловчанам вакцинироваться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции, носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и вести здоровый образ жизни.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в структуре заболеваемости 59% составляют взрослые, а 41% – дети. Показатель заболеваемости выше среднеобластного в Асбестовском городском округе, Краснотурьинске, Верх-Нейвинском и ЗАТО Свободный.
Эпидемиологи советуют свердловчанам вакцинироваться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции, носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и вести здоровый образ жизни.
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В Свердловской области продолжает расти заболеваемость COVID-19
25 августа 2022
25 августа 2022