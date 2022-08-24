За неделю от укусов клещей пострадали 87 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снижается число клещевых покусов. За последнюю неделю от клещей пострадали только 87 человек.По данным Роспотребнадзора, всего в регионе зафиксировано 47 092 пострадавших от присасывания клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 121 ребенок.Подтверждено 106 случаев клещевого вирусного энцефалита и 415 случаев лайм-боррелиоза.