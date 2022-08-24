За неделю от укусов клещей пострадали 87 человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области снижается число клещевых покусов. За последнюю неделю от клещей пострадали только 87 человек.
По данным Роспотребнадзора, всего в регионе зафиксировано 47 092 пострадавших от присасывания клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 121 ребенок.
Подтверждено 106 случаев клещевого вирусного энцефалита и 415 случаев лайм-боррелиоза.
По данным Роспотребнадзора, всего в регионе зафиксировано 47 092 пострадавших от присасывания клещей. Это больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8 121 ребенок.
Подтверждено 106 случаев клещевого вирусного энцефалита и 415 случаев лайм-боррелиоза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
23 августа 2022
23 августа 2022