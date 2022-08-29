Инженерная школа УГМК объявила о новом наборе

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– Именно через участие в решении реальных производственных задач мы вовлекаем детей в обширную область деятельности, которая, надеемся, станет для них главной в жизни. Без этой увлеченности вряд ли можно рассчитывать на результат, – считает руководитель проекта «Инженерная школа УГМК», начальник управления подготовки персонала компании Инна Осипова.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости