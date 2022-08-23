Игрок КВН умер в Нижнем Тагиле за месяц до свадьбы

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», – цитирует издание друга Сумарокова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле умер популярный игрок КВН Никита Сумароков. Трагедия произошла за месяц до его свадьбы. Об этом сообщает TagilCity.Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. По словам друга умершего, произошла остановка сердца. Причины случившегося устанавливаются.Отмечается, что 11 сентября Никита Сумароков должен был отпраздновать 31-й день рождения. А на 23 сентября у него была назначена свадьба.