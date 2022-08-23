Игрок КВН умер в Нижнем Тагиле за месяц до свадьбы

09.24 Вторник, 30 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле умер популярный игрок КВН Никита Сумароков. Трагедия произошла за месяц до его свадьбы. Об этом сообщает TagilCity.

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся», – цитирует издание друга Сумарокова.


Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. По словам друга умершего, произошла остановка сердца. Причины случившегося устанавливаются.

Отмечается, что 11 сентября Никита Сумароков должен был отпраздновать 31-й день рождения. А на 23 сентября у него была назначена свадьба.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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