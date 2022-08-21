Екатеринбург может лишиться дома, где жил Аркадий Гайдар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Общественное движение «Реальная история — Екатеринбург» бъёт тревогу: уральская столица может лишиться одной из своих «забытых», но важных достопримечательностей. К Дому Гайдара, который находится на набережной Рабочей Молодежи, проложили тропинку вандалы. Они беспрепятственно проникают в здание и наводят там «порядок».В конце прошлой недели активисты общественного движения осмотрели Дом Гайдара (который, вообще-то, носит статус памятника истории и культуры) и обнаружили следы вредительской деятельности. Окна в здании побиты, а из дома злоумышленники вытаскивают все металлические части, какие могут там найти. Кроме того, по-прежнему видно, что крыша дома протекает и его кирпичная кладка намокает (эта ситуация длится уже не первый год).Активисты написали заявление в полицию, сообщив, что исторический памятник стал жертвой вандалов и «чёрных» сборщиков металлолома. Ещё одно заявление обращено в Управление охраны памятников, где наверняка о бедах строения знают и без того. Ведь начались они не вчера. Дом Гайдара стоит бесхозным много лет и власти города никак не придумают, что с ним делать. Одно время была надежда на Ельцин Центр, в тени которого сейчас и стоит 2-этажный миниатюрный особнячок. Ведь, по уму, из него можно было сделать дополнительный филиал музея Бориса Ельцина, чьим ближайшим соратником был внук Аркадия Гайдара. Но нет! После того, как огромное здание вознеслось в небеси, скромного «соседа» просто прикрыли баннерами, чтобы не расстраивал своим неказистым видом. Сейчас баннеры убрали, но памятник продолжает разрушаться, в том числе — намеренно.Дом Гайдара известен в Екатеринбурге под таким названием потому, что в нём несколько месяцев жил советский писатель. В советские годы сюда приводили пионерские экскурсии, но после Перестройки здание было забыто и заброшено. Все попытки найти ему применение и вновь вернуть к жизни срываются по разным причинам.