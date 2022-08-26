Испортившему картину в Ельцин Центре екатеринбуржцу назначили 180 часов обязательных работ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня бывшему охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву, пририсовавшему картине Анны Лепорской «Три фигуры» глаза, мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Ущерб картине был оценен в 250 тысяч рублей, выразившийся в стоимости работ по реставрации указанного произведения. Его полностью покрыла страховка.
Также мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у специализированного медицинского работника, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, что Александр Васильев является ветераном боевых действий в Афганистане и Чечне, он признавался на суде, что у него есть проблемы со здоровьем. Ранее он также признал свою вину и раскаялся.
Ущерб картине был оценен в 250 тысяч рублей, выразившийся в стоимости работ по реставрации указанного произведения. Его полностью покрыла страховка.
Также мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у специализированного медицинского работника, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, что Александр Васильев является ветераном боевых действий в Афганистане и Чечне, он признавался на суде, что у него есть проблемы со здоровьем. Ранее он также признал свою вину и раскаялся.
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