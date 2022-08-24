В Свердловской области на следующей неделе ожидаются грозы
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, последние три дня августа в Свердловской области будут идти грозы. Тридцатиградусная жара при этом сохранится. Екатеринбург непогода не заденет, однако в уральской столице ожидаются небольшие дожди во вторник и в среду.
В понедельник, 29 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ночью +11…+16°C, в горах и низинах до +6°C. Днём +24…+29°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 30 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, днём +25…+30°C, на севере до +20°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +14…+16°C, днём +28…+30°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 31 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днём на севере сильный. В отдельных районах гроза. Ночью +14…+19°C, на севере до +9. Днём на севере +15…+20°C, на юге +21…+26°C, на крайнем юге до +30°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +17…+19°C, днём +24…+26°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 29 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ночью +11…+16°C, в горах и низинах до +6°C. Днём +24…+29°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 30 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, днём +25…+30°C, на севере до +20°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +14…+16°C, днём +28…+30°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 31 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днём на севере сильный. В отдельных районах гроза. Ночью +14…+19°C, на севере до +9. Днём на севере +15…+20°C, на юге +21…+26°C, на крайнем юге до +30°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +17…+19°C, днём +24…+26°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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