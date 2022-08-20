«Урал» разгромно проиграл «Зениту» на домашнем поле
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал».
В матче 7-го тура МИР РПЛ «Урал» на своём поле принимал петербургский «Зенит». Перед началом матча «Урал» с одним набранным очком занимал предпоследнее место в чемпионате, лишь по дополнительным показателям опережая московское «Торпедо». «Зенит» же находился на вершине турнирной таблицы с 14 очками.
Перед началом матча первый удар по мячу нанёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только «Урал» — только победа!» — написал он в своём телеграм-канале.
Пожелания Куйвашева не помогли «Уралу» — итоговый счёт оказался безрадостным для екатеринбургских болельщиков. Хотя в первом тайме «Урал» держался достойно, не позволив забить в свои ворота. Правда, и чужие распечатать не смог. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, а из заметных событий первой половины можно выделить три жёлтых карточки, выданные арбитром встречи Павлом Шадыхановым игрокам «Урала» в самом начале встречи.
В начале второго тайма «Зенит» обрушил шквал атак на ворота «Урала» и в течение 10 минут предрешил исход матча – дубль Малкома и гол Андрея Мостового в промежутке с 50-й по 60-ю минуту сделали счёт 0:3.
На 72-й минуте защитник гостей Родригао сделал счёт совсем уж неприличным – 0:4. Сразу после этого главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко сделал тройную замену, убрав с поля Бикфалви, Газинского и Гогличидзе, и выпустив вместо них Сунгатулина, Евсеева и Быковского, но изменить счёт матча это не помогло. Итог встречи – 0:4. Следующий матч в РПЛ «Урал», опустившийся на 16-е место в таблице РПЛ, проведёт 3 сентябре в Москве против «Динамо». Перед этим состоится ещё один матч – в Кубке России – 31 августа против «Сочи» в Екатеринбурге. На кубковый матч, к слову, можно будет пройти без Fan ID.
Перед началом матча первый удар по мячу нанёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только «Урал» — только победа!» — написал он в своём телеграм-канале.
Пожелания Куйвашева не помогли «Уралу» — итоговый счёт оказался безрадостным для екатеринбургских болельщиков. Хотя в первом тайме «Урал» держался достойно, не позволив забить в свои ворота. Правда, и чужие распечатать не смог. На перерыв команды ушли при счёте 0:0, а из заметных событий первой половины можно выделить три жёлтых карточки, выданные арбитром встречи Павлом Шадыхановым игрокам «Урала» в самом начале встречи.
В начале второго тайма «Зенит» обрушил шквал атак на ворота «Урала» и в течение 10 минут предрешил исход матча – дубль Малкома и гол Андрея Мостового в промежутке с 50-й по 60-ю минуту сделали счёт 0:3.
На 72-й минуте защитник гостей Родригао сделал счёт совсем уж неприличным – 0:4. Сразу после этого главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко сделал тройную замену, убрав с поля Бикфалви, Газинского и Гогличидзе, и выпустив вместо них Сунгатулина, Евсеева и Быковского, но изменить счёт матча это не помогло. Итог встречи – 0:4. Следующий матч в РПЛ «Урал», опустившийся на 16-е место в таблице РПЛ, проведёт 3 сентябре в Москве против «Динамо». Перед этим состоится ещё один матч – в Кубке России – 31 августа против «Сочи» в Екатеринбурге. На кубковый матч, к слову, можно будет пройти без Fan ID.
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