В уральской столице ищут 36-летнего мужчину, пропавшего 13 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 36-летнего Аркадия Бабинова, пропавшего ещё 13 августа этого года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в серую кофту, синюю футболку, чёрные джины, ботинки чёрного цвета и бело-зелёную кепку. С собой у него был тёмно-зелёный рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Был одет в серую кофту, синюю футболку, чёрные джины, ботинки чёрного цвета и бело-зелёную кепку. С собой у него был тёмно-зелёный рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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