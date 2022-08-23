В Новоуральске ищут 70-летнего мужчину, пропавшего 22 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Новоуральске ищут 70-летнего Юрия Спасского. С 22 августа этого года его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в синий пиджак, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и сланцы. Из особых примет борода.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в синий пиджак, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и сланцы. Из особых примет борода.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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