В Новоуральске ищут 70-летнего мужчину, пропавшего 22 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске ищут 70-летнего Юрия Спасского. С 22 августа этого года его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в синий пиджак, тёмно-синюю футболку, чёрные брюки и сланцы. Из особых примет борода.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.