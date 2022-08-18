На выходных в Свердловской области будет тепло
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге вновь будет тепло. Температура воздуха будет в районе 25°С. Возможны небольшие дожди и грозы.
В субботу, 27 августа, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ночью в отдельных районах туман. Ночью 11…16°С, на севере и востоке до 5°С, Днем 21…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 14…16°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 28 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6…11°С, на крайнем юго-западе до 16°С. Днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 27…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 августа, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ночью в отдельных районах туман. Ночью 11…16°С, на севере и востоке до 5°С, Днем 21…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 14…16°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 28 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6…11°С, на крайнем юго-западе до 16°С. Днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 27…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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