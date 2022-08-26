Гособвинитель просит назначить обязательные работы испортившему картину екатеринбуржцу
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Гособвинитель просит назначить 250 часов обязательных работ бывшему охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву, который пририсовал глаза фигурам на картине Анны Лепорской, сообщает Е1.RU.
Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Васильева. Судья повторно отказалась прекратить уголовное дело в отношении бывшего охранника Ельцин Центра.
На заседании юрист от Третьяковской галереи, которой принадлежит картина, пояснил, что галерее был причинен ущерб в 250 тысяч рублей – это план реставрации и сама реставрация.
Гособвинитель попросил назначить Васильеву 250 часов обязательных работ. Адвокат считает, что необходимо ограничиться штрафом. Приговор огласят в понедельник, 29 августа.
Сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит очередное заседание по делу Васильева. Судья повторно отказалась прекратить уголовное дело в отношении бывшего охранника Ельцин Центра.
На заседании юрист от Третьяковской галереи, которой принадлежит картина, пояснил, что галерее был причинен ущерб в 250 тысяч рублей – это план реставрации и сама реставрация.
Гособвинитель попросил назначить Васильеву 250 часов обязательных работ. Адвокат считает, что необходимо ограничиться штрафом. Приговор огласят в понедельник, 29 августа.
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