Судья повторно отказалась прекратить уголовное дело в отношении бывшего охранника Ельцин Центра
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня проходит очередное заседание по делу бывшего охранника Ельцин Центра Александра Васильева, который подрисовал глаза фигурам на картине Анны Лепорской «Три фигуры».
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил на судебном заседании, что Васильев пытался загладить свою вину. Он отправил письменные извинения в Третьяковскую галерею, которой принадлежит картина, а также перевел в фонд ее развития 5000 рублей, сообщает Е1.RU.
Защитник Васильева попросил закрыть уголовное дело по статье «Вандализм» и ограничиться судебным штрафом. Однако судья повторно отказала в ходатайстве. Она заявила, что не предоставлено сведений о том, что Третьяковская галерея получила извинения Александра Васильева, а также нет доказательств, что обвиняемый загладил вину.
Сейчас судебное заседание закрыли, чтобы огласить показания свидетеля и медицинские данные Васильева.
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил на судебном заседании, что Васильев пытался загладить свою вину. Он отправил письменные извинения в Третьяковскую галерею, которой принадлежит картина, а также перевел в фонд ее развития 5000 рублей, сообщает Е1.RU.
Защитник Васильева попросил закрыть уголовное дело по статье «Вандализм» и ограничиться судебным штрафом. Однако судья повторно отказала в ходатайстве. Она заявила, что не предоставлено сведений о том, что Третьяковская галерея получила извинения Александра Васильева, а также нет доказательств, что обвиняемый загладил вину.
Сейчас судебное заседание закрыли, чтобы огласить показания свидетеля и медицинские данные Васильева.
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