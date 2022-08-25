Евгений Ройзман поблагодарил екатеринбуржцев за поддержку

«Я очень благодарен жителям Екатеринбурга за то, что пришли, за то, что поддержали, за то, что были со мной. Мне очень приятно, что меня никто не бросил, никто не забыл. Очень много людей включились в эту ситуацию. И благодаря им, в том числе, я пока остался на свободе», – говорит Евгения Ройзман.

«Но вся сложность заключается в том, что совершенно непонятно, как выстраивать линию обороны, потому что от того, что я сказал, я не буду отказываться. Я так думаю, я так считаю, я так уверен. Никто не может отнять у меня это право говорить то, что я думаю», – подчеркнул Ройзман.

«Поэтому все риски понятны, все взрослые, все всё понимают. Но это не меняет моей позиции. Я думаю, что все понимают, также как и я, что я ничего плохого не сделал», – отметил Евгений Ройзман.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости