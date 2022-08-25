Евгений Ройзман поблагодарил екатеринбуржцев за поддержку
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Общественный и политический деятель Евгения Ройзман, которому вчера избрали меру пресечения по уголовному делу о дискредитации российской армии, поблагодарил жителей Екатеринбурга за поддержку. Видео опубликовало издание It’s My City.
Отдельно политик поблагодарил Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Быкова* и Муратова за характеристики, которые они предоставили судье.
Ройзман также отмечает, что вменяемая ему статья 280.3 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы. Он отмечает, что готов бороться, но не знает, как именно выстраивать эту «линию обороны».
Политик уверен, что не сделал ничего плохого, за что его можно было бы осудить.
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«Я очень благодарен жителям Екатеринбурга за то, что пришли, за то, что поддержали, за то, что были со мной. Мне очень приятно, что меня никто не бросил, никто не забыл. Очень много людей включились в эту ситуацию. И благодаря им, в том числе, я пока остался на свободе», – говорит Евгения Ройзман.
Отдельно политик поблагодарил Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Быкова* и Муратова за характеристики, которые они предоставили судье.
Ройзман также отмечает, что вменяемая ему статья 280.3 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы. Он отмечает, что готов бороться, но не знает, как именно выстраивать эту «линию обороны».
«Но вся сложность заключается в том, что совершенно непонятно, как выстраивать линию обороны, потому что от того, что я сказал, я не буду отказываться. Я так думаю, я так считаю, я так уверен. Никто не может отнять у меня это право говорить то, что я думаю», – подчеркнул Ройзман.
Политик уверен, что не сделал ничего плохого, за что его можно было бы осудить.
«Поэтому все риски понятны, все взрослые, все всё понимают. Но это не меняет моей позиции. Я думаю, что все понимают, также как и я, что я ничего плохого не сделал», – отметил Евгений Ройзман.
*Минюст РФ включил Дмитрия Быкова в реестр иностранных агентов
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