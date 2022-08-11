Дорисовавший музейной картине глаза охранник рискует лишиться свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Лишение свободы на 3 месяца грозит охраннику Ельцин Центра, который в декабре 2021-го года по просьбе малолетних посетителей выставочного зала пририсовал ручкой глаза безликим изображениям на одной из картин. Этот его поступок расценивается, как вандализм и судом рассматривается через призму соответствующей уголовной статьи. А она за подобные деяния максимальным наказанием предусматривает арест на указанный выше срок.О том, что охранник (теперь уже бывший) Александр Васильев штрафом не отделается, стало понятно на прошедшем сегодня заседании Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Наказать его строже настояла гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (именно этой галереи принадлежит «усовершенствованное» Васильевым полотно). Основная причина того, что галерея не идёт на мировую с 64-летним вандалом — отсутствие письменных извинений с его стороны (хотя Васильев уверяет, что раскаялся и извинения принёс).Казусный случай стал широко известен за пределами Екатеринбурга. Конечно, в основном его поминают в качестве жизненного анекдота. Вот только для фигуранта всё оборачивается не слишком-то весело. Он лишился места работы и новую найти не может. Представители Третьяковки непреклонны, несмотря на возмещение ущерба страховой выплатой и общественным мнением, которое — в массе своей — призывает Васильева простить. А вот как настроен решить судьбу подсудимого судья, возможно, станет известно 26-го августа. Именно на эту дату назначено очередное заседание.