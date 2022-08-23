Классику советского киноавангарда покажут в центре «Эрмитаж Урал»

19.49 Четверг, 25 августа 2022
Общество
Кадр из фильма Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
Центр «Эрмитаж Урал» (Екатеринбург, улица Вайнера, 11) ценит различные виды визуального искусства, в том числе — кино. А потому здесь работает кинолекторий, в котором показывают шедевральные «движущиеся картинки».

На субботу, 27-го августа кинолекторий уральского «Эрмитажа» приготовил «вкусное блюдо» для ценителей классического советского кино, особенно — самых его истоков. В программе вечера — показ невероятно ценного для мирового кинематографа наследия Льва Кулешова. В начале 20-ых годов прошлого века (то есть, сотню лет назад!) этот талантливый кинематографист своими экспериментальными фильмами открыл значение монтажа в кино, заложил многие принципы компановки кинокадра и актёрской игры перед кинокамерой.

Помимо показа самой известной «фильмы» советского режиссёра «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» в просмотровом зале Центра состоится лекция младшего научного сотрудника сектора зарубежного искусства Вероники Подрядовой о вкладе Льва Кулешова в мировой кинематограф.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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