Православный олигарх Малофеев уверен, что дело на Ройзмана завели благодаря ему
Общество
Фото: Константин Малофеев / vk.com
Православный олигарх Константин Малофеев, регулярно приезжающий на крестные ходы в Екатеринбург, уверен, что уголовное дело на Евгения Ройзмана возбудили благодаря работы Правозащитного центра Общества «Царьград», владельцем которого он является.
Напомним, что сегодня судят Евгения Ройзмана по статье о дискредитации российской армии. Ожидается, что постановление о мере пресечения в отношении бывшего мэра Екатеринбурга огласят в 19.00.
«Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества "Царьград" по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает своё дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию» – прокомментировал в своем телеграм-канале Малофеев.
Напомним, что сегодня судят Евгения Ройзмана по статье о дискредитации российской армии. Ожидается, что постановление о мере пресечения в отношении бывшего мэра Екатеринбурга огласят в 19.00.
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