Православный олигарх Малофеев уверен, что дело на Ройзмана завели благодаря ему

«Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой Правозащитного центра Общества "Царьград" по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает своё дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию» – прокомментировал в своем телеграм-канале Малофеев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости