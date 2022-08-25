Судья ушла в совещательную комнату принимать решение об избрании меры пресечения Ройзману
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга удалилась в совещательную комнату для принятия решения об избрании меры пресечения в отношении Евгения Ройзмана.
Ожидается, что постановление о мере пресечения в отношении бывшего мэра Екатеринбурга огласят через 1,5 часа – в 19.00.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали по уголовному дело о дискредитации российской армии. Следствие предлагает запретить Ройзману покидать пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59 минут.
Ожидается, что постановление о мере пресечения в отношении бывшего мэра Екатеринбурга огласят через 1,5 часа – в 19.00.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали по уголовному дело о дискредитации российской армии. Следствие предлагает запретить Ройзману покидать пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59 минут.
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