Улица Антона Валека в Екатеринбурге будет перекрыта до лета 2023 года
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили срок закрытия улицы Антона Валека. Теперь ограничения действуют до 7 августа 2023 года.
Речь идет об участке от улицы Февральской Революции до Володарского. Там будут проводиться работы по строительству шпунтового ограждения вдоль улицы.
Изначально планировалось, что улица будет перекрыта только до 30 августа 2021 года.
Речь идет об участке от улицы Февральской Революции до Володарского. Там будут проводиться работы по строительству шпунтового ограждения вдоль улицы.
Изначально планировалось, что улица будет перекрыта только до 30 августа 2021 года.
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