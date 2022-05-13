Улицу в центре Екатеринбурга перекроют до 30 сентября
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Антона Валека. Речь идет об участке от улицы Февральской Революции до Володарского.
Перекрытие связано с реконструкцией тепловых сетей и строительством участка тепломагистрали. Ограничения будут действовать с 10 июня по 30 сентября.
На время перекрытия движение транспорта будет организовано с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3.
Ранее мы писали, что с 6 июня в Екатеринбурге перекроют улицы Айвазовского и Циолковского.
Перекрытие связано с реконструкцией тепловых сетей и строительством участка тепломагистрали. Ограничения будут действовать с 10 июня по 30 сентября.
На время перекрытия движение транспорта будет организовано с улицы 8 Марта через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3.
Ранее мы писали, что с 6 июня в Екатеринбурге перекроют улицы Айвазовского и Циолковского.
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