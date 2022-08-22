С завтрашнего дня в Екатеринбурге опять особый режим

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Действующий мэр Екатеринбурга тюменец Алексей Орлов подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга. Действовать он начнёт с четверга, то есть — с 25-го августа.Согласно постановлению, гражданам до особого распоряжения запрещается посещать леса и торфяные массивы, в том числе — на автотранспорте (исключение седлано для садоводов, которые вынуждены ехать к своим «фазендам» по лесным дорогам). Нельзя также использовать открытый огонь и разводить костры на территории города (и вот тут исключения для садоводов нет). В постановление вписаны и особые требования к работе руководителей территориальных органов городской Администрации, рекомендации к местным отделениям МВД и ГО.Введение особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга связано с установлением в Свердловской области жаркой, засушливой погоды, которая располагает к возникновению и распространению природных пожаров.