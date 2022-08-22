С завтрашнего дня в Екатеринбурге опять особый режим
Общество
Фото: Владислав Постников
Действующий мэр Екатеринбурга тюменец Алексей Орлов подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга. Действовать он начнёт с четверга, то есть — с 25-го августа.
Согласно постановлению, гражданам до особого распоряжения запрещается посещать леса и торфяные массивы, в том числе — на автотранспорте (исключение седлано для садоводов, которые вынуждены ехать к своим «фазендам» по лесным дорогам). Нельзя также использовать открытый огонь и разводить костры на территории города (и вот тут исключения для садоводов нет). В постановление вписаны и особые требования к работе руководителей территориальных органов городской Администрации, рекомендации к местным отделениям МВД и ГО.
Введение особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга связано с установлением в Свердловской области жаркой, засушливой погоды, которая располагает к возникновению и распространению природных пожаров.
Согласно постановлению, гражданам до особого распоряжения запрещается посещать леса и торфяные массивы, в том числе — на автотранспорте (исключение седлано для садоводов, которые вынуждены ехать к своим «фазендам» по лесным дорогам). Нельзя также использовать открытый огонь и разводить костры на территории города (и вот тут исключения для садоводов нет). В постановление вписаны и особые требования к работе руководителей территориальных органов городской Администрации, рекомендации к местным отделениям МВД и ГО.
Введение особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга связано с установлением в Свердловской области жаркой, засушливой погоды, которая располагает к возникновению и распространению природных пожаров.
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