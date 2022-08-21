Маршруты пяти автобусов в Екатеринбурге временно изменятся
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пять автобусов временно изменят схему движения. Это связано с перекрытием перекрестка Степана Разина – Щорса.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, автобусы №05, 012, 37 и 083 поедут в объезд перекрестка – из центра города по улицам 8 Марта и Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика и 8 Марта. Автобус №030 в направлении Окраинной будет ехать по улицам 8 Марта, Большакова, Чапаева, Фрунзе и далее по обычному маршруту.
Временно на указанных маршрутах отменяются остановки «Саввы Белых», «Авиационная», «Щорса» и «Автовокзал». Остановку «Большакова» на улице 8 Марта перенесут на улицу Большакова, остановку «Фрунзе» – на улицу Белинского, а остановку «Автовокзал» – на улицу 8 Марта.
Кроме того, вводятся остановки «Музей Бажова», «Трамвайный парк», «Южная» в оба направления, «Автовокзал (ТЦ Мегаполис)» на улице 8 Марта в направлении Щорса, а также «Самоцветный бульвар», «Бульвар Малахова», «ТЦ Дирижабль» на Шварца.
Ранее мы писали, что движение троллейбусов №11 и №14 в Екатеринбурге будет закрыто с 00.00 25 августа до 05.00 29 августа.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, автобусы №05, 012, 37 и 083 поедут в объезд перекрестка – из центра города по улицам 8 Марта и Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика и 8 Марта. Автобус №030 в направлении Окраинной будет ехать по улицам 8 Марта, Большакова, Чапаева, Фрунзе и далее по обычному маршруту.
Временно на указанных маршрутах отменяются остановки «Саввы Белых», «Авиационная», «Щорса» и «Автовокзал». Остановку «Большакова» на улице 8 Марта перенесут на улицу Большакова, остановку «Фрунзе» – на улицу Белинского, а остановку «Автовокзал» – на улицу 8 Марта.
Кроме того, вводятся остановки «Музей Бажова», «Трамвайный парк», «Южная» в оба направления, «Автовокзал (ТЦ Мегаполис)» на улице 8 Марта в направлении Щорса, а также «Самоцветный бульвар», «Бульвар Малахова», «ТЦ Дирижабль» на Шварца.
Ранее мы писали, что движение троллейбусов №11 и №14 в Екатеринбурге будет закрыто с 00.00 25 августа до 05.00 29 августа.
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