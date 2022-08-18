Троллейбусы №11 и 14 временно перестанут курсировать по Екатеринбургу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на несколько дней закроют движение двух троллейбусных маршрутов: №11 и №14. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс».Движение троллейбусов №11 и №14 будет закрыто с 00.00 25 августа до 05.00 29 августа. Ограничения связаны со строительством ливневой канализации на перекрестке Степана Разина – Щорса.