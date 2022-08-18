Троллейбусы №11 и 14 временно перестанут курсировать по Екатеринбургу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на несколько дней закроют движение двух троллейбусных маршрутов: №11 и №14. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс».
Движение троллейбусов №11 и №14 будет закрыто с 00.00 25 августа до 05.00 29 августа. Ограничения связаны со строительством ливневой канализации на перекрестке Степана Разина – Щорса.
Движение троллейбусов №11 и №14 будет закрыто с 00.00 25 августа до 05.00 29 августа. Ограничения связаны со строительством ливневой канализации на перекрестке Степана Разина – Щорса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице закроют движение по улице Посадская
21 августа 2022
21 августа 2022
На улице Лучистой в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
17 августа 2022
17 августа 2022
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Сурикова
17 августа 2022
17 августа 2022