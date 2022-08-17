Мэрия Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от бродячей собаки ребенку
Общество
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Администрация Нижнего Тагила заплатит 40 тысяч рублей ребенку, которого покусала бездомная собака. Инцидент произошел утром 2 марта. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что девятилетний мальчик шел в школу со своей одноклассницей. Около многоквартирных домов на улице Тельмана дети заметили собаку. Девочка решила погладить животное, на что собака отреагировала агрессивно. Мальчик пытался защитить подругу, однако собака повалила его на землю и несколько раз укусила. В результате школьнику были причины укушенные раны лица и правой кисти руки.
После проверки прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии в пользу пострадавшего ребенка 40 тысяч рублей.
Напомним, что девятилетний мальчик шел в школу со своей одноклассницей. Около многоквартирных домов на улице Тельмана дети заметили собаку. Девочка решила погладить животное, на что собака отреагировала агрессивно. Мальчик пытался защитить подругу, однако собака повалила его на землю и несколько раз укусила. В результате школьнику были причины укушенные раны лица и правой кисти руки.
После проверки прокурор направил в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с мэрии в пользу пострадавшего ребенка 40 тысяч рублей.
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