Кино «на халяву» целую ночь смогут смотреть жители городов Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Начавшаяся неделя закончится для жителей Свердловской области массовым кинопросмотром, причём — бесплатным. В субботу, 27-го августа во многих областных городах пройдёт «Ночь кино».Всероссийская акция «Ночь кино» состоится уже в 7-й раз. В уральской столице под неё будет отдано аж дюжина кинозалов: в Доме Кино, в Свердловском областном фильмофонде, в досуговом центре «Дружба», в Премьер Залах «Парк Хаус», «Гранат», «Омега» и «Фан Фан», в «Континент Синема», в кинотеатре «Прада», культурном центре «Стрела» и двух кинотеатрах под открытым небом (в амфитеатре «Меги» и уличном пространстве фильмофонда). Помимо Екатеринбурга в «Ночь кино» кино будут показывать во многих крупных городах — в Ирбите, Серове и других.В этом году екатеринбуржцам и жителей области предложат посмотреть отечественные хиты последнего года, сумевшие собрать неплохие сборы в прокате. Это комедия «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марей Ароновой, спортивная драма «Чемпион мира» с Константином Хабенским и Иваном Янковским и сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Все сеансы «Ночи кино» можно посетить свободно, «на халяву».