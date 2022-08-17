Екатеринбуржцы жалуются на запах гари

– Утром особенно сильно чувствовался запах гари. В центре сейчас тоже видна дымка, – рассказала «Вечерним ведомостям» местная жительница.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга сегодня, 22 августа, жалуются на сильный запах гари. Синоптики объявили предупреждение о смоге.Как сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС», на территории Свердловской области установились метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения о смог ожидается с 20.00 26 августа.