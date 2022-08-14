Стала известна погода в Свердловской области до конца лета
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жаркая погода пробудет в Свердловской области до выходных. Затем в конце лета ожидаются дожди и понижение температуры. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, 22-26 августа под влиянием антициклона в Свердловской области ожидается жаркая сухая погода – днем 26…31°С. В конце недели антициклон отступит на юг России.
Под влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта, в выходные дни и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры. Ночью 10…15°С, на севере до 7°С. Днем 21…26°С, на севере 17…22°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По словам синоптика, 22-26 августа под влиянием антициклона в Свердловской области ожидается жаркая сухая погода – днем 26…31°С. В конце недели антициклон отступит на юг России.
Под влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта, в выходные дни и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры. Ночью 10…15°С, на севере до 7°С. Днем 21…26°С, на севере 17…22°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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