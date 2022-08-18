В Свердловскую область вернётся тридцатиградусная жара
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область с начала следующей недели вернётся тридцатиградусная жара. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, уже в понедельник днём ожидается температура воздуха до 31 градуса.
В понедельник, 22 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17°C, днём +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 24 августа, в Свердловской области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала снова переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 22 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +12…+17°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +15…+17°C, днём +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 24 августа, в Свердловской области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала снова переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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