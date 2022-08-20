В Екатеринбурге запустили отсчитывающие до 300-летия города часы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге на улице Вайнера состоялся запуск часов, которые начали отсчитывать время до 300-летия уральской столицы. Об этом сообщили в администрации города.На верхушке часов можно заметить установлен логотип. Ранее в мэрии объяснили значение этих цветов: «бирюзовый – благородный цвет воды, цвет Исети, фиолетовый – олицетворение таинственности и мудрости, а жёлтый – цвет радости и веселья».В церемонии запуска часов приняли участие мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред Владимир Якушев, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина и митрополит Евгений.Напомним, что несмотря на то, что датой рождения города с самого его основания считается 18 ноября 1723 года, гуляния принято проводить в третью субботу августа.