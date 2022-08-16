В Ельцин Центре вспомнят невероятно популярный спектакль «Ленкома»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Московский театр Ленинского комсомола, или попросту — «Ленком» — особую славу и любовь зрителя снискал в период, когда главным режиссёром и худруком там был невероятно талантливый и остроумный Марк Захаров. А самым популярным спектаклем режиссёра стала музыкальная постановка «Юнона и Авось».Захаров поставил «Юнону и Авось» в 1981-м году. Главные роли в ней сыграли Николай Караченцев и Елена Шанина. Но перенесённая на сцену историю любви русского графа Николая Резанова и дочери калифорнийского губернатора Кончиты зрителей поразила не только яркостью актёрских работ, но и пробирающей до глубин души музыкой Алексея Рыбникова. Прошло больше 40 лет, нет уже в живых ни постановщика, ни исполнителя главной роли, но спектакль продолжает жить, сменяя актёрский состав.На следующей неделе «Юнону и Авось» будут вспоминать в екатеринбургском Ельцин Центре. Киновед Вячеслав Шмыров расскажет о значении спектакля для «Ленкома» и всей театральной жизни России, поведает о некоторых трудностях, с которыми авторы столкнулись во время постановки, раскроет секреты ошеломляющего успеха этого мюзикла. Вечер, посвящённый 40-летию «Юноны и Авось», пройдёт 27-го августа.