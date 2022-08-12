На выходных в Свердловской области будет тепло
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается теплая погода. Температура воздуха будет в районе 26°С.
В субботу, 20 августа, в регионе переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ночью 11…16°С, в горах до 8°С. Днем 23…28°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозе порывы до 14 м/сек.
В День города в Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, в низинах до 6°С. Днем 22…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 августа, в регионе переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ночью 11…16°С, в горах до 8°С. Днем 23…28°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозе порывы до 14 м/сек.
В День города в Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, в низинах до 6°С. Днем 22…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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